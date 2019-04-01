Тренер сборной России назвала причину отказа Мустафиной от участия в ЧЕ

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о причинах, побудивших двукратную олимпийскую чемпионку Алию Мустафину отказаться от выступления на первенстве Европы в польском Щецине.
Тренер сборной России назвала причину отказа Мустафиной от участия в ЧЕ
  • РИА Новости

«Алия сама отказалась от участия в чемпионате Европы, Мустафина находится не в той стадии готовности. Она сказала нам, что ей тяжело было выступать на двух турнирах подряд, а чемпионат Европы был бы для неё третьим стартом практически без перерыва. Поэтому мы её освободили от европейского первенства. Но это было, повторюсь, её решение», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Континентальное первенство пройдёт в польском Щецине с 4 по 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Давид Белявский отказался выступать на чемпионате Европы.

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