Тренер сборной России назвала причину отказа Мустафиной от участия в ЧЕ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о причинах, побудивших двукратную олимпийскую чемпионку Алию Мустафину отказаться от выступления на первенстве Европы в польском Щецине.

«Алия сама отказалась от участия в чемпионате Европы, Мустафина находится не в той стадии готовности. Она сказала нам, что ей тяжело было выступать на двух турнирах подряд, а чемпионат Европы был бы для неё третьим стартом практически без перерыва. Поэтому мы её освободили от европейского первенства. Но это было, повторюсь, её решение», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Континентальное первенство пройдёт в польском Щецине с 4 по 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Давид Белявский отказался выступать на чемпионате Европы.