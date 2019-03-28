Российский гимнаст отказался выступать на чемпионате Европы

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Россиянин Давид Белявский принял решение отказаться от участия в чемпионате Европы (ЧЕ) по спортивной гимнастике.
Российский гимнаст отказался выступать на чемпионате Европы
  • Reuters

Об этом 27-летний спортсмен сообщил в своём Instagram.

Он отметил, что причиной отказа стала неготовность выступать на конкурентном уровне: после обсуждения с тренером было решено не принимать участия в предстоящем турнире, о чём, соответственно, была уведомлена Федерация спортивной гимнастики России.

Белявский является шестикратным чемпионом Европы и многократным призёром чемпионатов мира и континентальных первенств, а также обладателем серебряной и бронзовой наград Игр-2016.

Первенство Европы 2019 года пройдёт в польском Щецине с 4 по 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Алия Мустафина не выступит на ЧЕ по спортивной гимнастике.

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