Касаткина сохранила 22-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA
- Reuters
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, лидерство сохранила представительница Японии Наоми Осака. На второе место поднялась румынка Симона Халеп, опередив чешку Петру Квитову. Другая теннисистка из Чехии — Каролина Плишкова — поднялась на четвёртое место. Немка Анжелика Кербер опустилась на пятую позицию.
Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. Мария Шарапова переместилась с 30-й на 28-ю строчку рейтинга.
Анастасия Павлюченкова осталась 33-й.
Екатерина Александрова поднялась на 56-е место, Евгения Родина — на 68-е, а Анастасия Потапова — на 70-е.
Маргарита Гаспарян сохранила 75-ю позицию.
Вероника Кудерметова стала 80-й, Вера Звонарёва — 86-й, а Екатерина Макарова — 94-й.
Виталина Дьяченко вошла в топ-100, расположившись на 96-м месте.
Ранее сообщалось, что Эшли Барти выиграла турнир WTA в Майами, одолев в финале Плишкову.