Касаткина сохранила 22-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 1 апреля.
Касаткина сохранила 22-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, лидерство сохранила представительница Японии Наоми Осака. На второе место поднялась румынка Симона Халеп, опередив чешку Петру Квитову. Другая теннисистка из Чехии — Каролина Плишкова — поднялась на четвёртое место. Немка Анжелика Кербер опустилась на пятую позицию.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. Мария Шарапова переместилась с 30-й на 28-ю строчку рейтинга.

Анастасия Павлюченкова осталась 33-й.

Екатерина Александрова поднялась на 56-е место, Евгения Родина — на 68-е, а Анастасия Потапова — на 70-е.

Маргарита Гаспарян сохранила 75-ю позицию.

Вероника Кудерметова стала 80-й, Вера Звонарёва — 86-й, а Екатерина Макарова — 94-й.

Виталина Дьяченко вошла в топ-100, расположившись на 96-м месте.

Ранее сообщалось, что Эшли Барти выиграла турнир WTA в Майами, одолев в финале Плишкову.

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