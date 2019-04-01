Президент «Анжи» не принял отставку Адиева, тренер остаётся в должности

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Анжи» Осман Кадиев заявил, что Магомед Адиев продолжит работу с командой, несмотря на заявление о своей отставке.

«Адиев остаётся в «Анжи». Мы с ним поговорили, он до конца сезона будет тренировать команду. Он очень совестливый человек и в такой ситуации поступил правильно, но я не принял отставку. Магомед Адиев будет большим тренером, я верю в него», — заявил Кадиев Sport24.

Также президент «Анжи» добавил, что в нынешних проблемах клуба виноват не тренер, а финансовое положение и невнимание правительства Дагестана.

Ранее сообщалось, что президент «Анжи» отреагировал на слова Адиева про отставку.