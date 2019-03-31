«Реал» добыл волевую победу над «Уэской» в 29-м туре Примеры

Мадридский «Реал» обыграл «Уэску» в рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры.

Поединок на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде завершился со счётом 3:2.

«Уэска» первой открыла счёт благодаря удару Хуана Эрнандеса. «Реал» ответил двумя голами Иско и Даниэля Себальоса, однако гости сумели сравнять счёт на 74-й минуте. Автором второго гола «Уэски» стал Хавьер Этчейта.

Победу «Реалу» принёс точный удар Карима Бензема на 89-й минуте встречи. Мадридский клуб одержал вторую победу подряд в рамках Примеры после возвращения на тренерский мостик Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Денисом Черышевым в составе обыграла «Севилью» в матче Примеры.