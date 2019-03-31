Мусаев: Игнатьев может играть ярче

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Тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал выступление нападающего своей команды Ивана Игнатьева в победном поединке с «Анжи».
Мусаев: Игнатьев может играть ярче
  • © РИА Новости

«Уверен, Игнатьев может играть ярче. Мы рады, что он забил, для форварда это важно. Но ему, как и всем молодым игрокам, предстоит много работать. Думаю, не совсем правильно выделять одного Игнатьева», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

Также главный тренер «Краснодара» выразил удовлетворение работой клубной академии. В матче с «Анжи» на поле вышли шестеро воспитанников молодёжной школы «быков».

Один из них, нападающий Иван Игнатьев, впервые вышел на поле после ряда пропущенных матчей и перевода в дублирующий состав. Форвард отыграл 90 минут, отметился голом и результативной передачей.

Ранее президент «Анжи» Осман Кадиев отреагировал на слова тренера команды Магомеда Адиева про отставку.

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