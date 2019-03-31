«Атланта» победила «Милуоки» в НБА благодаря броску Янга с сиреной

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» в овертайме обыграла «Милуоки Бакс».
«Атланта» победила «Милуоки» в НБА благодаря броску Янга с сиреной
  • © Reuters

Встреча, проходившая в Атланте, завершилась со счётом 136:135.

На исходе основного времени матча дальний бросок украинского центрового «Атланты» Алексея Лэня перевёл игру в овертайм, в котором победное попадание удалось оформить Трэю Янгу.

Самым результативным в составе «Атланты» стал Джастин Андерсон — 24 очка. У «Милуоки» 27 баллов на счету Стерлинга Брауна.

Баскетболисты «Бакс» занимают первое место в Восточной конференции и обеспечили себе выход в плей-офф. В матче не принимали участие лидеры «Милуоки» Яннис Адетокунбо, Крис Миддлтон, Эрик Бледсо и Малкольм Брогдон.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Далласа» Порзингис обвиняется в изнасиловании.

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