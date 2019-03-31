СМИ: Баскетболист «Далласа» Порзингис обвиняется в изнасиловании

Латвийский центровой команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис обвиняется в изнасиловании.

Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, полиция уже начала расследование.

Женщина, которая жила в одном доме со спортсменом в Нью-Йорке, заявила, что 7 февраля минувшего года игрок пригласил её к себе, а затем изнасиловал. Она отметил, что ждала больше года, чтобы рассказать о преступлении, так как вела переговоры с Порзингисом о компенсации за молчание в размере $ 68 тыс.

Адвокат игрока, в свою очередь, опроверг все обвинения.

В этом сезоне латвиец перешёл в «Даллас» из «Нью-Йорк Никс».

Ранее сообщалось, что экс-бейсболист обвиняется в насилии над ребёнком.