СМИ: Баскетболист «Далласа» Порзингис обвиняется в изнасиловании

Короткая ссылка
Латвийский центровой команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис обвиняется в изнасиловании.
СМИ: Баскетболист «Далласа» Порзингис обвиняется в изнасиловании
  • ©Gregor Fischer/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, полиция уже начала расследование.

Женщина, которая жила в одном доме со спортсменом в Нью-Йорке, заявила, что 7 февраля минувшего года игрок пригласил её к себе, а затем изнасиловал. Она отметил, что ждала больше года, чтобы рассказать о преступлении, так как вела переговоры с Порзингисом о компенсации за молчание в размере $ 68 тыс. 

Адвокат игрока, в свою очередь, опроверг все обвинения.

В этом сезоне латвиец перешёл в «Даллас» из «Нью-Йорк Никс».

Ранее сообщалось, что экс-бейсболист обвиняется в насилии над ребёнком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить