СМИ: Баскетболист «Далласа» Порзингис обвиняется в изнасиловании
- ©Gregor Fischer/dpa
- globallookpress.com
Об этом сообщает New York Post.
По информации издания, полиция уже начала расследование.
Женщина, которая жила в одном доме со спортсменом в Нью-Йорке, заявила, что 7 февраля минувшего года игрок пригласил её к себе, а затем изнасиловал. Она отметил, что ждала больше года, чтобы рассказать о преступлении, так как вела переговоры с Порзингисом о компенсации за молчание в размере $ 68 тыс.
Адвокат игрока, в свою очередь, опроверг все обвинения.
В этом сезоне латвиец перешёл в «Даллас» из «Нью-Йорк Никс».
Ранее сообщалось, что экс-бейсболист обвиняется в насилии над ребёнком.