Квят заявил, что Toro Rosso извлекла уроки из неудачного Гран-при Бахрейна

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят подвёл итоги завершившегося Гран-при Бахрейна для себя и своей команды.

«Уикенд сложился неудачно ещё с квалификации, мы должны были пройти её лучше. На старте гонки я столкнулся с пробуксовкой, это оставило меня позади на первом круге. Наш темп сегодня был хорош, очень обидно, что меня развернуло после контакта с Антонио Джовинацци. Думаю, что без этих двух проблем гонка сложилась бы для нас намного лучше», — цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso.

Также гонщик заявил, что его команда извлекла уроки из неудач и рассчитывает выступить лучше на Гран-при Китая.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят — 12-й.