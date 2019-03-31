Экс-тренер сборной России Быков высказался о ситуации Ковальчука в «Кингз»

Бывший наставник сборной России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков считает, что тренер «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден неправильно поступает с российским форвардом Ильёй Ковальчуком.

«Всё зависит от доверия и того, что чувствует хоккеист. Спортсмен — это энергетическая машина, она питается эмоциями. Если вокруг тебя сплошной негатив, то любой человек поникнет. Если тренеру не нужен конкретный игрок, нужно идти с ним на диалог. Вычёркивать хоккеиста из состава — это неправильно», — заявил тренер официальному сайту НХЛ.

Также известный тренер добавил, что сомневается в возвращении Ковальчука в Россию.

Ранее Ковальчук высказался о своей ситуации в «Лос-Анджелесе».