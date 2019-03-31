Экс-тренер сборной России Быков высказался о ситуации Ковальчука в «Кингз»
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- globallookpress.com
«Всё зависит от доверия и того, что чувствует хоккеист. Спортсмен — это энергетическая машина, она питается эмоциями. Если вокруг тебя сплошной негатив, то любой человек поникнет. Если тренеру не нужен конкретный игрок, нужно идти с ним на диалог. Вычёркивать хоккеиста из состава — это неправильно», — заявил тренер официальному сайту НХЛ.
Также известный тренер добавил, что сомневается в возвращении Ковальчука в Россию.
Ранее Ковальчук высказался о своей ситуации в «Лос-Анджелесе».