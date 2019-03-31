Чепиков объяснил большое количество промахов Логинова на ЧР по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков высказал мнение о причинах большого количества промахов у лидера национальной команды Александра Логинова в рамках соревнований чемпионата России.

«Я бы не сказал, что его стрельба развалилась. Конечно, он сейчас чуть расслаблен, менее сконцентрирован, чем на этапах Кубка мира. Всё-таки он всем доказал, что он второй биатлонист в мире. И тут на чемпионате России не так концентрируется. Но всё равно Александр имеет отличный ход по дистанции, что он и доказал», — приводит слова Чепикова Sport24.

Логинов завоевал серебро в спринте, золото в пасьюте и бронзу в масс-старте, допустив при этом три, четыре и пять промахов соответственно.

Ранее сообщалось, что Виталий Норицын оценил выступление российских биатлонисток в сезоне-2018/19.