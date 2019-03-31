Норицын оценил выступление российских биатлонисток в сезоне-2018/19

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын подвёл итоги сезона-2018/19.
Норицын оценил выступление российских биатлонисток в сезоне-2018/19
  • РИА Новости

«Все функциональные возможности девушек мы знали. И знали, какой результат они смогут показать. Были сомнения, насколько они смогут себя реализовать, перенести в соревновательную деятельность то, что показывали на тренировках. Твёрдую четвёрку можно поставить. Удалось подойти к чемпионату мира в хорошей форме. Не смогли показать максимум в стрельбе. Но приятно, что в каждой из гонок боролись за медали», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».

Ранее в СБР заявили, что состав тренерского штаба сборной России по биатлону будет определять Анатолий Хованцев.

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