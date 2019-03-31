Макгрегор вызвал на бой американского актёра Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, который недавно объявил о завершении карьеры в MMA, вызвал на поединок американского актёра Марка Уолберга.

Reuters

«Я решил вызвать «голливудскую актрису» Марка Уолберга. Бой на все акции», — написал Макгрегор в Twitter. Актёр является владельцем части акций UFC. Последний свой бой Макгрегор провёл 6 октября 2018 года. Тогда он в титульном поединке за чемпионство UFC в лёгком весе уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ранее сообщалось, что Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой. I’ve decided to challenge Hollywood actress Mark Walhberg next.

A fight for all the shares! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 марта 2019 г.