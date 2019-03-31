Макгрегор вызвал на бой американского актёра Уолберга

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, который недавно объявил о завершении карьеры в MMA, вызвал на поединок американского актёра Марка Уолберга.
Макгрегор вызвал на бой американского актёра Уолберга
  • Reuters

«Я решил вызвать «голливудскую актрису» Марка Уолберга. Бой на все акции», — написал Макгрегор в Twitter.

Актёр является владельцем части акций UFC.

Последний свой бой Макгрегор провёл 6 октября 2018 года. Тогда он в титульном поединке за чемпионство UFC в лёгком весе уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой. 

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