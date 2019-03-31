Макгрегор вызвал на бой американского актёра Уолберга
- Reuters
«Я решил вызвать «голливудскую актрису» Марка Уолберга. Бой на все акции», — написал Макгрегор в Twitter.
Актёр является владельцем части акций UFC.
Последний свой бой Макгрегор провёл 6 октября 2018 года. Тогда он в титульном поединке за чемпионство UFC в лёгком весе уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Ранее сообщалось, что Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой.
I’ve decided to challenge Hollywood actress Mark Walhberg next.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 марта 2019 г.
A fight for all the shares!