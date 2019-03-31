«Хьюстон» одолел «Сакраменто» в НБА, Харден набрал 50 очков

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«Хьюстон Рокетс» взял верх над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Хьюстон» одолел «Сакраменто» в НБА, Харден набрал 50 очков
  • Reuters
  • © Thomas B. Shea-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 119:108.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джеймс Харден, который оформил трипл-дабл из 50 очков, 11 подборов и 10 передач.  Его одноклубник центровой Клинт Капела записал в свой актив дабл-дабл из 24 баллов и 15 подборов.

В составе «Кингз» 24 очка набрал защитник Богдан Богданович.

Ранее 27 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» переиграть «Шарлотт» в НБА.

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