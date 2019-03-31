Четыре передачи Панарина помогли «Коламбусу» победить «Нэшвилл» в НХЛ

Короткая ссылка
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Четыре передачи Панарина помогли «Коламбусу» победить «Нэшвилл» в НХЛ
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Блю Джекетс» дубль оформил Кэм Аткинсон, по разу отличились Дэвид Савар, Оливер Бьёркстранд и Бун Дженнер. У хозяев шайбы забросили Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал четыре результативные передачи и стал самым результативным игроком матча. Его одноклубник голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25.

Для коллектива из Коламбуса эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить