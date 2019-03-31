Четыре передачи Панарина помогли «Коламбусу» победить «Нэшвилл» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Блю Джекетс» дубль оформил Кэм Аткинсон, по разу отличились Дэвид Савар, Оливер Бьёркстранд и Бун Дженнер. У хозяев шайбы забросили Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал четыре результативные передачи и стал самым результативным игроком матча. Его одноклубник голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25.

Для коллектива из Коламбуса эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ.