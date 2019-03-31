Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает ТАСС, встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бекстрём (8-я и 28-я минуты), Ти Джей Оши (11-я, 17-я) и россиянин Александр Овечкин (55-я, 57-я). Ещё один российский форвард, Евгений Кузнецов, отметился двумя результативными передачами.

У проигравших шайбы забросили Джей Ти Миллер, Тайлер Джонсон и российский форвард Никита Кучеров.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» взял верх над «Каролиной Харрикейнз» в матче НХЛ.