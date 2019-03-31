Британский боксёр укусил соперника во время поединка и был дисквалифицирован
- Reuters
Об этом сообщает сайт Boxingscene.
Отмечается, что в пятом раунде боя Али повалил Прайса на настил ринга и укусил своего оппонента за живот. За это Кэш был дисквалифицирован, а когда он покидал арену, болельщики забросали его сторонними предметами.
Таким образом 27-летний Али потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 35-летний Прайс, ранее проигрывавший нокаутом россиянам Александру Поветкину и Сергею Кузьмину, в свою очередь, одержал 24-ю победу в 30 боях на профессиональном ринге.
Ранее непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер заявил о готовности возобновить карьеру ради поединка с филиппинцем Мэнни Паккьяо.