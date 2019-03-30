Боксёр Мейвезер готов вернуться на ринг и может провести реванш с Пакьяо

Непобеждённый бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер — младший готов вернуться на ринг и провести реванш с Мэнни Пакьяо и бой с Эдриеном Бронером.

Об этом сообщил отец спортсмена на Youtube-канале Helen Yee Sports.

«Если Эдриен Бронер захочет провести этот поединок, он его получит. Не сомневаюсь в победе Флойда как над Бронером, так и над Пакьяо», — сказал Мейвезер-старший.

Первый бой между Пакьяо и Мейвезером состоялся 2 мая 2015 года. Тогда единогласным решением судей победил Мейвезер.

Ранее Умар Кремлёв предложил Хабибу Нурмагомедову провести бой с Мейвезером по правилам бокса.