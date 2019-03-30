Саблистки Великая и Егорян выступят на первом отборочном турнире к Играм-2020

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Олимпийские чемпионки в фехтовании на саблях Софья Великая и Яна Егорян выступят на Гран-при в Сеуле — первом отборочном турнире к Играм-2020.
Саблистки Великая и Егорян выступят на первом отборочном турнире к Играм-2020
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Ильгара Мамедова, помимо Великой и Егорян на турнире в Южной Корее выступят Софья Позднякова, Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Светлана Шевелёва, Ольга Никитина, Евгения Подпаскова, Дина Галиакбарова, Алина Михайлова, Дмитрий Даниленко, Василий Ширшов, Константин Лоханов, Анатолий Костенко, Илья Моторин и Владислав Поздняков.

Соревнования в Сеуле, которые пройдут 26 апреля, станут первым лицензионным стартом к Играм-2020 в фехтовании.

Ранее сообщалось, что российские саблистки завоевали серебро на этапе КМ в Бельгии.

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