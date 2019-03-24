Российские саблистки завоевали серебро на этапе КМ в Бельгии

Женская сборная России стала второй в командных соревнованиях по фехтованию на саблях на этапе Кубка мира в бельгийском городе Синт-Никлас.

РИА Новости

Россиянки Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая в финале соревнований уступили Франции — 43:45. Третье место заняли итальянки, одолевшие Польшу. Ранее шпажист Сергей Бида выиграл золото на этапе КМ в Аргентине.