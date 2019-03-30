В Toro Rosso заявили, что «операционная ошибка» помешала Квяту успешно выступить в квалификации

Технический директор Toro Rosso Джоди Эггинтон прокомментировал выступление россиянина Даниила Квята в квалификации второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

«Что касается Даниила, то его результат не оправдал ожиданий из-за операционной ошибки, которая помешала его второй попытке», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.

По итогам квалификации Квят завершил борьбу во втором сегменте, показав время 1 минута 29,854 секунды, которое позволило ему занять 15-е место. При этом российский гонщик не провёл свою финальную попытку. Он выехал из боксов на круг разогрева, но после радиопереговоров с командой вернулся в боксы и за счёт этого упустил шанс улучшить свой результат.

Ранее Квят заявил, что проблема, возникшая в квалификации, не была связана с ним.