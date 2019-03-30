Квят: проблема в квалификации не была связана со мной

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

«У нас возникла операционная проблема. Была ли эта проблема связана с машиной? Очевидно. Не со мной точно. Нам надо поработать и понять, что именно и почему произошло. Но без участия в последней попытке я не могу оценивать свою квалификацию», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что, несмотря на возникшие сложности, он рассчитывает побороться за попадание в топ-10 по итогам гонки.

«Гоночный темп был хорош, но нам все ещё надо постараться его правильно использовать. Нам надо просто проехать свою гонку и постараться выжать максимум», — добавил 24-летний россиянин.

По итогам квалификации Квят завершил борьбу во втором сегменте, показав время 1 минута 29,8854 секунды, которое позволило ему занять 15-е место. При этом российский гонщик не провёл свою финальную попытку. Он выехал из боксов на круг разогрева, но после радиопереговоров с командой вернулся в боксы и за счёт этого упустил шанс улучшить свой результат.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1».