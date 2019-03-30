Чепиков заявил, что СБР не вёл переговоров с Бьорндаленом

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что его слова о возможном приглашении в тренерский штаб национальной команды восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена были неверно трактованы некоторыми СМИ.
Чепиков заявил, что СБР не вёл переговоров с Бьорндаленом
  • Reuters

«Бьорндалену никто не делал официального предложения, я просто высказал мнение, что было бы неплохо его видеть в нашей команде. Просто в связи с интересом инициативных корреспондентов возникает много путаницы», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Он отметил, что никаких переговоров с титулованным норвежцем о работе в сборной не было.

«Кто-то задал вопрос по Бьорндалену, на который я дал гипотетический ответ. На эту тему мы общались только с Альбиной Ахатовой и Ларсом Бергером», — добавил вице-президент СБР.

Ранее в СБР заявили, что состав тренерского штаба сборной России по биатлону будет определять Анатолий Хованцев.

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