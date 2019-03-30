Стало известно, когда легкоатлетка Ласицкене планирует начать летний сезон

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Менеджер двукратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова рассказала, когда легкоатлетка планирует начать летний сезон.
Стало известно, когда легкоатлетка Ласицкене планирует начать летний сезон
  • Reuters

«Маша 30 мая планирует начать летний сезон выступлением в Стокгольме. Она получила приглашение и от организаторов этапа Бриллиантовой лиги в Дохе, но он пройдёт слишком рано — 3 мая», — приводит слова менеджера РИА Новости.

По её словам, спортсменка не хочет стартовать рано, так как зимний сезон длился достаточно долго и летний так же затянется, потому что в сентябре пройдёт чемпионат мира.

«Затем Мария планирует выступать в Осло, Юджине, Лозанне и Монако», — сказала Назарова.

С 2015 года Ласицкене выступает в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.

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