Стало известно, когда легкоатлетка Ласицкене планирует начать летний сезон

Менеджер двукратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова рассказала, когда легкоатлетка планирует начать летний сезон.

«Маша 30 мая планирует начать летний сезон выступлением в Стокгольме. Она получила приглашение и от организаторов этапа Бриллиантовой лиги в Дохе, но он пройдёт слишком рано — 3 мая», — приводит слова менеджера РИА Новости.

По её словам, спортсменка не хочет стартовать рано, так как зимний сезон длился достаточно долго и летний так же затянется, потому что в сентябре пройдёт чемпионат мира.

«Затем Мария планирует выступать в Осло, Юджине, Лозанне и Монако», — сказала Назарова.

С 2015 года Ласицкене выступает в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.