Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 21-го тура РПЛ с «Динамо»

Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».

Как сообщает Twitter железнодорожников, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия, Ведран Чорлука, Брайан Идову, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук и Фёдор Смолов.

Встреча состоится 30 марта на «Арене Химки», начало в 14:00.

Ранее Силкин выразил мнение, что Дмитрий Хохлов ничем не удивит Юрия Сёмина в матче «Динамо» — «Локомотив».