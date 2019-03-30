Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 21-го тура РПЛ с «Динамо»
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Как сообщает Twitter железнодорожников, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия, Ведран Чорлука, Брайан Идову, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук и Фёдор Смолов.
Встреча состоится 30 марта на «Арене Химки», начало в 14:00.
Ранее Силкин выразил мнение, что Дмитрий Хохлов ничем не удивит Юрия Сёмина в матче «Динамо» — «Локомотив».