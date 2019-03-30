«Голден Стэйт» в овертайме уступил «Миннесоте» в НБА, несмотря на 37 очков Карри

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«Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» в овертайме уступил «Миннесоте» в НБА, несмотря на 37 очков Карри
  • Reuters
  • © Jesse Johnson-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась победой хозяев — 131:130.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 37 очков. Его одноклубник Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 23 баллов и 12 подборов. В составе «Тимбервулвз» 24 очка на свой счёт записал Эндрю Уиггинс, а также дабл-даблами отметились Карл-Энтони Таунс (15 баллов и 13 подборов) и Горгуи Дьенг (14 очков и 10 подборов).

Ранее 38 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» взять верх над «Денвером» в НБА.

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