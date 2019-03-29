Российские зрители увидят гонки дронов

Российский телеканал «Матч ТВ» покажет соревнования этапа Лиги чемпионов по дрон-рейсингу (DCL) в швейцарском Лааксе.

Соревнования пройдут 28—30 марта.

Участие в соревнованиях примет российская команда Drone Sports.

Дрон-рейсинг — это вид спорта, в котором пилот дистанционно управляет гоночным дроном и ведёт его по специально созданной трассе. С 2017 года дрон-рейсинг стал официальной спортивной дисциплиной в России и был включён во Всероссийский реестр видов спорта.

Ранее сообщалось, что фехтование на световых мечах признали официальным видом спорта во Франции.