Российские зрители увидят гонки дронов

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Российский телеканал «Матч ТВ» покажет соревнования этапа Лиги чемпионов по дрон-рейсингу (DCL) в швейцарском Лааксе.
Российские зрители увидят гонки дронов
  • © Анна Огородник
  • РИА Новости

Соревнования пройдут 28—30 марта.

Участие в соревнованиях примет российская команда Drone Sports.

Дрон-рейсинг — это вид спорта, в котором пилот дистанционно управляет гоночным дроном и ведёт его по специально созданной трассе. С 2017 года дрон-рейсинг стал официальной спортивной дисциплиной в России и был включён во Всероссийский реестр видов спорта. 

Ранее сообщалось, что фехтование на световых мечах признали официальным видом спорта во Франции.

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