Российские зрители увидят гонки дронов
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- РИА Новости
Соревнования пройдут 28—30 марта.
Участие в соревнованиях примет российская команда Drone Sports.
Дрон-рейсинг — это вид спорта, в котором пилот дистанционно управляет гоночным дроном и ведёт его по специально созданной трассе. С 2017 года дрон-рейсинг стал официальной спортивной дисциплиной в России и был включён во Всероссийский реестр видов спорта.
Ранее сообщалось, что фехтование на световых мечах признали официальным видом спорта во Франции.