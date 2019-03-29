В Турции отменили пожизненную дисквалификацию футболиста, порезавшего соперников лезвием
- РИА Новости
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на сайт федерации.
Вместо этого футболист получил отстранение на 20 матчей и теперь обязан заплатить штраф в размере $4,6 тыс.
Чалар начал нападать на игроков команды-соперника сразу после предматчевого рукопожатия. После этого возникла потасовка.
Отмечается, что футболист пронёс лезвие ножа на поле, спрятав его в руке.
Ранее сообщалось, что в Турции футболист напал на соперников с лезвием после предматчевого рукопожатия.