В Турции отменили пожизненную дисквалификацию футболиста, порезавшего соперников лезвием

Турецкая футбольная федерация приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию игрока «Амедспора» Мансура Чалара, который атаковал с лезвием соперников из команды «Сакарьяспор» в матче третьего по силе турецкого дивизиона.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на сайт федерации.

Вместо этого футболист получил отстранение на 20 матчей и теперь обязан заплатить штраф в размере $4,6 тыс.

Чалар начал нападать на игроков команды-соперника сразу после предматчевого рукопожатия. После этого возникла потасовка.

Отмечается, что футболист пронёс лезвие ножа на поле, спрятав его в руке.

Ранее сообщалось, что в Турции футболист напал на соперников с лезвием после предматчевого рукопожатия.