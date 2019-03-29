В Турции отменили пожизненную дисквалификацию футболиста, порезавшего соперников лезвием

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Турецкая футбольная федерация приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию игрока «Амедспора» Мансура Чалара, который атаковал с лезвием соперников из команды «Сакарьяспор» в матче третьего по силе турецкого дивизиона.
В Турции отменили пожизненную дисквалификацию футболиста, порезавшего соперников лезвием
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на сайт федерации.

Вместо этого футболист получил отстранение на 20 матчей и теперь обязан заплатить штраф в размере $4,6 тыс.

Чалар начал нападать на игроков команды-соперника сразу после предматчевого рукопожатия. После этого возникла потасовка.

Отмечается, что футболист пронёс лезвие ножа на поле, спрятав его в руке.

Ранее сообщалось, что в Турции футболист напал на соперников с лезвием после предматчевого рукопожатия.

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