Защита Кокорина намерена ещё раз отправить жалобу в ЕСПЧ в случае сбоя

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать жалобу стороны защиты футболиста, то она будет скорректирована и отправлена снова.
Защита Кокорина намерена ещё раз отправить жалобу в ЕСПЧ в случае сбоя
  • РИА Новости

«Мы ничего не знаем о том, приняли жалобу в ЕСПЧ или нет. Сейчас всё на стадии обработки материалов в канцелярии. Мало ли где что написано? У нас нет никаких сведений на этот счёт. В ЕСПЧ поступает огромное количество жалоб, многие из них отсекают ещё на стадии приёма в канцелярию», — цитирует адвоката «Чемпионат».

По его словам, он уверен в правильном оформлении документа и не знает, по какой причине могли отказать в принятии жалобы.

«Если это действительно так — предположим, — то мы всё скорректируем и тут же отправим ещё одну жалобу. Сроки позволяют», — сказал Ромашов.

При этом он выразил мнение, что отказ в принятии документа — обычные слухи. По его словам, в случае отказа информация сразу появилась бы на официальном сайте организации, а в настоящий момент её нет.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин находится в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью. Защита игрока настаивает, что ему необходимо пройти реабилитацию после травмы колена, а находясь под стражей, футболист рискует стать инвалидом.

Ранее Александр Самедов заявил, что к Кокорину и Мамаеву пускают только родных и близких.

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