Гуляев подтвердил свой уход с поста главы Департамента спорта Москвы

Руководитель Департамента спорта Москвы Николай Гуляев подтвердил, что покинул должность.

«Я покидаю свой пост по собственному желанию. За семь лет много чего удалось сделать, в первую очередь удалось не подвести московский спорт», — цитирует его ТАСС.

По словам Гуляева, за время его руководства удалось провести реорганизацию спорта в Москве, а также повысить вовлечённость населения в занятия физической культурой.

«Мы на высоком профессиональном уровне провели Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу», — добавил Гуляев.

Гуляев возглавлял департамент с сентября 2018 года. С 2016-го был главой Департамента спорта и туризма Москвы, до этого, с 2012 года, занимал пост первого заместителя руководителя Департамента физической культуры и спорта Москвы.

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