Харден стал третьим игроком за 40 лет в НБА, набравшим 2600 очков за сезон

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стал третьим игроком за последние 40 лет, которому удалось набрать 2600 очков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» баскетболист набрал 38 очков. Таким образом, на его счету уже 2606 баллов за текущий сезон.

Помимо него за последние 40 лет подобную результативность демонстрировали только Майкл Джордан и Коби Брайант.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» взял верх над «Денвером» в НБА.