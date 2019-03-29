Харден стал третьим игроком за 40 лет в НБА, набравшим 2600 очков за сезон
- Reuters
В матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» баскетболист набрал 38 очков. Таким образом, на его счету уже 2606 баллов за текущий сезон.
Помимо него за последние 40 лет подобную результативность демонстрировали только Майкл Джордан и Коби Брайант.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» взял верх над «Денвером» в НБА.
James Harden fortifies his status as one of the best shooting guards ever. #Rockets#NBA#NBATwitterpic.twitter.com/L3gqsVb43d— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 29 марта 2019 г.