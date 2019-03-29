Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизни
- Reuters
«Сколько раз я занимался сексом в последнее время? Матч с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» считается?» — приводит слова футболиста El Mundo Deportivo.
Он также пошутил над другим принципиальным соперником сине-гранатовых «Эспаньолом», когда его спросили, сколько он зарабатывает.
«У меня денег больше, чем в бюджете «Эспаньола», — сказал Пике.
В двух последних матчах на «Сантьяго Бернабеу» «Барселона» одержала победы — 3:0 и 1:0.
Ранее экс-футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль назвал Пике лучшим защитником в мире.