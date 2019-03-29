СМИ: Американскому футбольному тренеру грозит длительный тюремный срок за взяточничество

Бывшему тренеру женской футбольной команды Йельского университета США Руди Мередиту грозит длительное тюремное заключение по делу о взяточничестве.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что на очередном заседании суда по делу о масштабных финансовых махинациях в студенческой системе США, в которых, по предварительной информации, были замешаны порядка 50 человек, Мередит признал, что брал взятки в размере нескольких сотен тысяч долларов за помощь, оказанную детям из состоятельных семей при поступлении в престижное учебное заведение.

На данный момент Мередит, приговор в отношении которого будет вынесен в июне 2019 года, сознался в двух случаях взяточничества. За каждый эпизод ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф, превышающий $800 тыс.

Ранее сообщалось, что более ста студентов американского университета Огайо Стэйт обвинили бывшего врача учебного заведения в домогательствах.