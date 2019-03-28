Евсеев рассказал, когда с ним впервые связались представители «Уфы»

Российский специалист Вадим Евсеев рассказал, как состоялся его переход из «СКА-Хабаровска» в «Уфу».

«Когда со мной связались представители «Уфы»?24 марта. «СКА-Хабаровск» играл в Сочи, а «Уфа» была там на сборах. После игры мы остались переночевать в отеле. Тогда и познакомились», — приводит слова Евсеева Sport24.

Он отметил, что если бы он не получил предложение от «Уфы», то остался бы в «СКА-Хабаровске».

«Мне понравилось работать в Хабаровске. Хорошая работа, достойные условия. Со всем коллективом у меня сложились нормальные, рабочие отношения. Могу сказать только положительные слова в адрес всего руководства клуба», — добавил специалист.

27 марта стало известно, что Евсеев был назначен новым главным тренером «Уфы»,занимают по итогам 20 туров РПЛ предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Ранее гендиректор «Уфы» объяснил, почему наставником команды был назначен Евсеев