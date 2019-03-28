Хирн подтвердил, что первым соперником Усика в тяжёлом весе станет Такам
- Reuters
По словам Хирна, которые приводит Boxing Scene, сейчас единственным вопросом остаётся дата проведения поединка — 17 или 25 мая.
Он отметил, что изначально планировалось, что бой пройдёт 18 мая, но было решено изменить дату, поскольку в этот же день будет боксировать Деонтей Уайлдер.
Ранее сообщалось, что Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) лишила Усика статуса чемпиона мира в первом тяжёлом весе, и таким образом он перестал быть абсолютным чемпионом в данной весовой категории.