Хирн подтвердил, что первым соперником Усика в тяжёлом весе станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию СМИ о том, что украинец Александр Усик проведёт свой первый бой в тяжёлом весе с камерунцем Карлосом Такамом.

По словам Хирна, которые приводит Boxing Scene, сейчас единственным вопросом остаётся дата проведения поединка — 17 или 25 мая.

Он отметил, что изначально планировалось, что бой пройдёт 18 мая, но было решено изменить дату, поскольку в этот же день будет боксировать Деонтей Уайлдер.

Ранее сообщалось, что Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) лишила Усика статуса чемпиона мира в первом тяжёлом весе, и таким образом он перестал быть абсолютным чемпионом в данной весовой категории.