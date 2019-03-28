СМИ: Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает «Чемпионат», новый контракт с 19-летним форвардом был заключён на более выгодных для Сулейманова условиях, при этом детали соглашения не уточняются.

Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил восемь мячей. Также в его активе три гола в восьми матчах Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Владислав Игнатьев больше не имеет права покинуть «Краснодар» летом за фиксированную сумму.