СМИ: Игнатьев больше не имеет право покинуть «Краснодар» летом за фиксированную сумму

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Футболист «Краснодара» Иван Игнатьев после подписания нового контракта с клубом утратил право беспрепятственно покинуть команду за фиксированную сумму по окончании сезона.

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, по старому соглашению через полгода бы истёк период, после которого игрок, не достигший возраста 28 лет, может расторгнуть контракт, заплатив установленную компенсацию. 

Сумма этой компенсации равна сумме первоначального трансфера и зарплаты за оставшийся период действия контракта.

Ранее журналист Василий Уткин заявил, что Игнатьев правильно делает, отказываясь комментировать контракт с «Краснодаром».

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