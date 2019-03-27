Уткин: Игнатьев правильно делает, что отказывается комментировать контракт с «Краснодаром»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о подписании нового соглашения между нападающим Иваном Игнатьевым и «Краснодаром».

«Иван Игнатьев подписал новый контракт с «Краснодаром». Это отличная новость. Подробностей нет, и это, скорее всего, означает, что Иван подписал тот контракт, который был ему изначально предложен», — написал эксперт в своём Telegram-канале.

По его мнению, клуб в данной ситуации говорит игроку о том, что он в дальнейшем получит контракт на более хороших условиях, если будет лучше играть. Игнатьев же поверил этому.

«Насколько мне известно, на момент подписания контракта Игнатьева не представлял никакой агент. Игнатьев отказывается от комментариев? Правильно делает», — написал Уткин.

Ранее СМИ узнали, когда футболист вернётся в основную команду «Краснодара».