Роднина оценила сотрудничество Медведевой и Орсера

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Известная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о сотрудничестве Евгении Медведевой с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Роднина оценила сотрудничество Медведевой и Орсера
  • РИА Новости

«Женя сделала очень непростой шаг после Олимпийских игр. Она не могла ежедневно тренироваться в тех условиях, что сложились. Насколько он был правильным, частично мы получили ответ в этом сезоне. Такой результат впечатляет», — заявила Роднина на конференции в издательстве «Советский спорт».

Она отметила, что хорошо знает Орсера, в отличие от бывшей наставницы Медведевой Этери Тутберидзе.

«Была уверена, что Орсер не будет ничего ломать в Жене. Это тренер, который работает с состоявшимися спортсменами, теми, у кого в определённый момент начинаются ломка и поиск стимула, как двигаться дальше. То, что мы увидели на чемпионате мира, доказало, что Женя — сумасшедший боец», — добавила трёхкратная олимпийская чемпионка.

Медведева перешла в группу Орсера по окончании сезона-2017/18, завершив многолетнее сотрудничество с Тутберидзе.

Ранее Роднина высказалась о конкуренции Медведевой и Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме.

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