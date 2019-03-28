«Барселона» уменьшила тренировочную нагрузку на Месси из-за проблем со здоровьем

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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет получать меньшую нагрузку на тренировках, чтобы избежать хирургического вмешательства.
«Барселона» уменьшила тренировочную нагрузку на Месси из-за проблем со здоровьем
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, футболиста беспокоят боли в области таза, из-за чего он пропустил товарищеский матч своей национальной сборной против «Марокко».

Руководство «Барселоны» приняло решение уменьшить нагрузку на проблемную часть тела футболиста, чтобы избежать операции и дать ему возможность закончить сезон.

Впереди у «Барселоны» матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Первый поединок пройдёт 10 апреля на стадионе «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что Месси покрыл новый телефон золотом.

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