«Барселона» уменьшила тренировочную нагрузку на Месси из-за проблем со здоровьем
- Reuters
Как сообщает Sport.es, футболиста беспокоят боли в области таза, из-за чего он пропустил товарищеский матч своей национальной сборной против «Марокко».
Руководство «Барселоны» приняло решение уменьшить нагрузку на проблемную часть тела футболиста, чтобы избежать операции и дать ему возможность закончить сезон.
Впереди у «Барселоны» матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Первый поединок пройдёт 10 апреля на стадионе «Олд Траффорд».
Ранее сообщалось, что Месси покрыл новый телефон золотом.