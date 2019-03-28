СМИ: экс-игрок КХЛ осуждён за приобретение наркотиков

Финский нападающий Йори Лехтеря, имеющий за плечами более 200 матчей в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив» и «Сибирь» из Новосибирска, условно осуждён на родине за приобретение и хранение наркотических средств.

©Gavin Baker/Icon Sportswire

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Как сообщает Iltalehti, финский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Йори Лехтеря получил четыре месяца уловного срока за приобретение шести граммов кокаина. Испытательный срок спортсмена продлится до 31 октября 2021 года. На счету Лехтери более 300 матчей в НХЛ и 209 в КХЛ. Также нападающий подозревался в причастности к группе из 23 человек, занимающейся распространением двухкилограммовой партии кокаина на территории города Тампере в Финляндии. Ранее сообщалось, что латвийские таможенники задержали россиянина с 90 кг гашиша.