Куртуа признался, что хотел бы видеть Азара в «Реале»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что хотел бы видеть в составе мадридской команды своего партнёра по сборной Бельгии Эдена Азара, с которым поддерживает дружеские отношения.

«Азар — один из моих лучших друзей в футболе. Не знаю, собирается ли он перейти в «Реал», и не владею информацию, хочет ли его приобретать «Реал». Для меня это один из лучших игроков мира, и как друг, я бы хотел видеть Азара в Мадриде», — цитирует Куртуа Marca.

В нынешнем сезоне на счету Азара 39 матчей во всех турнирах за лондонский «Челси», в которых он забил 16 голов и 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что гол Азара помог Бельгии победить Кипр в матче отбора на Евро-2020.