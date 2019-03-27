Медведев проиграл Федереру в четвёртом круге турнира ATP в Майами

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от швейцарца Роджера Федерера в матче четвёртого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Masters 1000 в американском Майами.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 1 минуту, завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу бывшей первой ракетки мира. В матче 1/4 финала Федерер сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном. Ранее Халеп вышла в полуфинал турнира WTA в Майами.