Медведев проиграл Федереру в четвёртом круге турнира ATP в Майами

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Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от швейцарца Роджера Федерера в матче четвёртого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Masters 1000 в американском Майами.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 1 минуту, завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу бывшей первой ракетки мира.

В матче 1/4 финала Федерер сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.

Ранее Халеп вышла в полуфинал турнира WTA в Майами.

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