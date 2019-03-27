Сафонов высказался о возможной дисквалификации Чалова из-за контракта с британским агентством

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Известный российский агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о дисквалификации форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова из-за подписания соглашения с британским Base Soccer Agency.
Сафонов высказался о возможной дисквалификации Чалова из-за контракта с британским агентством
  • Фёдор Чалов
  • РИА Новости

«Ни о какой дисквалификации из-за подписания Чаловым контракта с Base Soccer Agency и речи идти не может. Они представляют его интересы не в России, а в Европе и Англии», — приводит слова агента Sport24.

По словам Сафонова, организация не обязана для этого быть зарегистрирована в Российском футбольном союзе (РФС). 

«Чалов подписал договор на перспективу. Агентство ищет варианты в Европе. Оно нужно для того, чтобы знать юридические нюансы, особенности налогообложения определённой европейской страны. Там свои законы, а на нашу лицензию им плевать», — сказал агент.

До этого в СМИ появились слухи, что Чалов может быть дисквалифицирован из-за контракта с Base Soccer Agency, так как организация не имеет лицензии в России.

Ранее агент Шандор Варга рассказал, что футболистом ЦСКА Чаловым интересовались клубы топ-5 АПЛ.

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