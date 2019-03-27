Судью облили кипятком во время футбольного матча в Аргентине

Арбитра Розану Паз облили кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана между командами «Маркесадо» и «Сан-Мартин».

«За две минуты до конца игры я почувствовала на своей спине горячую жидкость», — цитирует рефери Telesol Diario.

По словам Паз, она сразу позвала на помощь главного арбитра встречи, который вылил ей на спину холодную воду. При этом бригада приняла решение доработать матч до конца.

«Надеюсь, такого больше не повторится — ведь на моём месте может быть любой судья. Это подрывает имидж спорта. Но меня не остановит этот случай — я люблю свою работу», — сказала Паз.

Инцидент произошёл после ошибки главного судьи матча. Из-за этого была прервана атака «Маркесадо», которая проигрывала со счетом 0:1. В итоге, один из фанатов команды бросил в Паз термос с кипятком.

Ранее сборная Аргентины по футболу обыграла команду Марокко в контрольном матче.