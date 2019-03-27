Судью облили кипятком во время футбольного матча в Аргентине

Короткая ссылка
Арбитра Розану Паз облили кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана между командами «Маркесадо» и «Сан-Мартин».
Судью облили кипятком во время футбольного матча в Аргентине
  • Розана Паз
  • Facebook
  • © @CanteraVerdinegra

«За две минуты до конца игры я почувствовала на своей спине горячую жидкость», — цитирует рефери Telesol Diario.

По словам Паз, она сразу позвала на помощь главного арбитра встречи, который вылил ей на спину холодную воду. При этом бригада приняла решение доработать матч до конца. 

«Надеюсь, такого больше не повторится — ведь на моём месте может быть любой судья. Это подрывает имидж спорта. Но меня не остановит этот случай — я люблю свою работу», — сказала Паз.

Инцидент произошёл после ошибки главного судьи матча. Из-за этого была прервана атака «Маркесадо», которая проигрывала со счетом 0:1. В итоге, один из фанатов команды бросил в Паз термос с кипятком.

Ранее сборная Аргентины по футболу обыграла команду Марокко в контрольном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить