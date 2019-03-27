Главный тренер «Лиона»: будет приятно, если Моуринью сменит меня на посту

Главный тренер французского «Лиона» Бруно Женезио отреагировал на информацию о возможном назначении на пост наставника команды португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Уважаю Моуринью. Это тренер, который выиграл трофеи со всеми клубами, где работал», — приводит слова Женезио Get French Football News.

Он отметил, что Моуринью является прекрасным тренером, но подчеркнул, что они отличаются по личностным качествам.

«Тем не менее мне будет приятно, если он сменит меня на этом посту», — сказал Женезио.

На данный момент «Лион» занимает третье место во французской Лиге 1. Женезио возглавляет команду с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Моуринью стал претендентом на пост главного тренера «Монако».