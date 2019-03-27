СМИ: «Бавария» хочет купить футболиста «Байера» Хавертца
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Bild.
Действующие чемпионы Германии намерены подписать игрока в 2020 году. Отмечается, что «Баварии» придётся заплатить за него не менее €75 млн.
При этом «Байер» не намерен вести переговоры менее чем о €100 млн.
В текущем сезоне Бундеслиги Хавертц сыграл в 26 матчах, забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена выкупить Хамеса у «Реала».