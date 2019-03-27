СМИ: «Бавария» хочет купить футболиста «Байера» Хавертца

Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хавертц попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии».

Об этом сообщает Bild.

Действующие чемпионы Германии намерены подписать игрока в 2020 году. Отмечается, что «Баварии» придётся заплатить за него не менее €75 млн.

При этом «Байер» не намерен вести переговоры менее чем о €100 млн.

В текущем сезоне Бундеслиги Хавертц сыграл в 26 матчах, забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена выкупить Хамеса у «Реала».