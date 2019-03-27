Агент заявил, что экс-тренер «Арсенала» Венгер рассматривал варианты работы в России

Короткая ссылка
Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, что занимается вариантами продолжения карьеры бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.
Агент заявил, что экс-тренер «Арсенала» Венгер рассматривал варианты работы в России
  • Reuters

«Венгеру мы сейчас ищем варианты продолжения карьеры, в том числе и в России. Он уже готов был сюда приехать», — цитирует Варгу «Чемпионат».

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский «Нагоя Грампус».

Ранее Варга рассказал, что футболистом ЦСКА Чаловым интересовались клубы топ-5 АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить