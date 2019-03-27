Агент заявил, что экс-тренер «Арсенала» Венгер рассматривал варианты работы в России

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, что занимается вариантами продолжения карьеры бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

«Венгеру мы сейчас ищем варианты продолжения карьеры, в том числе и в России. Он уже готов был сюда приехать», — цитирует Варгу «Чемпионат».

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский «Нагоя Грампус».

Ранее Варга рассказал, что футболистом ЦСКА Чаловым интересовались клубы топ-5 АПЛ.