Шарапова вошла в состав участников теннисного турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова примет участие в теннисном турнире категории Premier Mandatory, который состоится в Мадриде 4—11 мая.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список участников женского теннисного турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. Россию представят Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Мария Шарапова, которая не выступала на официальных соревнованиях с января из-за травмы плеча.

Среди представителей топ-10 мирового женского тенниса участие в турнире не примет только Серена Уильямс. Американка получила травму на турнире в Майами.

Ранее Шарапова не исключила, что может не успеть восстановиться к турниру в Штутгарте.