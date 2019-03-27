Шарапова вошла в состав участников теннисного турнира в Мадриде
- Reuters
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список участников женского теннисного турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. Россию представят Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Мария Шарапова, которая не выступала на официальных соревнованиях с января из-за травмы плеча.
Среди представителей топ-10 мирового женского тенниса участие в турнире не примет только Серена Уильямс. Американка получила травму на турнире в Майами.
Ранее Шарапова не исключила, что может не успеть восстановиться к турниру в Штутгарте.