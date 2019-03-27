Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.

Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом. Узнав, что об этом было объявлено на официальном сайте команды, игрок отказался от дальнейших комментариев.

27 марта ФК «Краснодар» объявил о подписании нового соглашения с нападающим Иваном Игнатьевым, попросив не беспокоить футболиста дальнейшими вопросами.

Ранее «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с футболистом Игнатьевым.